27 марта отмечают Всемирный день театра

Сегодня, 27 марта, россияне отмечают Всемирный день театра. Праздник был учрежден еще в 1961 году по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО.

«Сегодня – Международный день театра. Сургуту повезло: у нас есть свой театр – музыкально-драматический, который в прошлом году отметил свой четверть вековой юбилей. Тамара Лычкатая, которая имела за своими плечами опыт создания успешного коллектива, коим тогда, в конце девяностых прошлого века был ЦКиД «Камертон», замахнулась на создание театра. И у Лычкатой получилось. Со временем ряды зрителей пополнили и скептики: каждый спектакль театра врывался в топы новостной повестки и любопытство пересиливало скептицизм», – пишет Дума Сургута.

Сегодня здание театра закрыто на капремонт. Его проведут в два этапа, а на все потратят свыше 342 миллионов рублей. Полностью завершить ремонт планируют к концу 2026 года.

Кроме того, в Сургуте есть еще один театр – «Петрушка». Ее проектирует «Брусника», в рамках договора КРТ застройки вдоль улицы Университетской. По оптимистичному сценарию объекты могут попасть в программу строительства на 2025-2027 год за счет федеральных и региональных средств. Представитель «Брусники», руководитель отдела подготовки земельного банка Юрий Валгушкин, презентуя проект по развитию «ядра» Сургута заявил, что «Петрушку» разместят на месте станции юннатов.