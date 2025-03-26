В Думе Сургута обсудили проблему нехватки снежных полигонов

Управляющие компании Сургута пожаловались на нехватку снежных полигонов в городе. По их словам, этот фактор напрямую повлиял на своевременную уборку и вывоз снега со дворов. Эту проблему обсудили на постоянном комитете Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

Депутаты Сургута подчеркнули, что предоставление земельных участков для складирования и утилизации снежных масс ‒ ответственность администрации, и попросили рассказать, как представители мэрии планируют решать этот вопрос, а также появятся ли новые полигоны.

«В едином документе территориального значения предусмотрено три локации. Первая ‒ земельный участок рядом с Горводоканалом (Заячий остров) площадью 28 369 квадратов. И два земельных участка в районе Нижневартовского шоссе, недалеко от мостового перехода, который сейчас строится», ‒ пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута Иван Сорич.

Так, около Нижневартовского шоссе планируют обустроить один участок площадью 310 тыс. квадратов, а другой ‒ 661 тыс. квадратов. Между тем, возникают сложности ‒ все указанные локации попадают в зону возможного подтопления. Именно поэтому там существуют ограничения на возведение объектов хозяйственной деятельности.

По словам Ивана Сорич, для решения этой проблемы администрация Сургута направила запрос в округ. Теперь есть два варианта событий: либо потребуется корректировка правил, либо изменение зон подтопления и исключения из них вышеуказанных территорий.

По данным департамента городского хозяйства Сургута, из города на снежные полигоны ежегодно вывозят около 2,5 млн кубометров снега. Емкость существующих объектов почти равно этому объему.

«Когда мы с вами рассматривали вопрос в январе, там была, со слов наших партнеров, проблема, что не хватает полигонов. Теперь, в принципе, плюс-минус, в зависимости от того, сколько снега выпало, мощностей хватает», ‒ отметил депутат Думы Сургута Богдан Гужва.

По словам Ивана Сорич, проблема на снежных полигонах была и остается прежней: «Когда идет укладка снега, нужно два-три дня на заливку, чтобы снежный покров укрепился, чтобы машина могла заезжать и дальше выгружаться, и чтобы трактор мог двигаться, а погрузчик раскидывать. Здесь у нас идет два-три дня, чтобы застыл слой. На момент того, когда ожидается застывка этого слоя, полигон не принимает снежные массы».

Директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута также отметил, что, в случае закрытия хотя-бы одного полигона, увеличивается нагрузка на остальные ‒ там образуются огромные очереди самосвалов. Из-за долгого ожидания, машины не успевают сделать необходимое количество рейсов и снег остается на дорогах города. Как раз для того, чтобы снизить нагрузку в пиковые моменты, необходимы новые пункты приема снежных масс.

Депутаты Сургута вернутся к обсуждению этого вопроса в июне. К тому времени профильные ведомства мэрии должны предоставить дорожную карту с уже утвержденными мерами, которые будут приниматься для обеспечения бесперебойного вывоза снега с территории города.