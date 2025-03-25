Теплая весна может ускорить старт сезона электросамокатов в Сургуте

В этом году в Сургуте сезон электросамокатов начнется раньше, чем в прошлом. Это связано с теплой погодой и ранним таянием снега, рассказал «Вестнику Сургутского района» директор одной из прокатных компаний Сергей Скиндер.

«В этом году сезон проката начнется раньше. Ориентировочно, когда растает снег на тротуарах. Наверное, конце апреля. Будут самокаты, велосипеды. Из нововведений планируем сделать разметку на асфальте для парковки, ждем ответ от администрации», – рассказал Скиндер.

Еще одно возможное нововведение – допуск к электросамокатам только по водительским правам. Это предложение обсуждалось на федеральном уровне, но пока не получило официального утверждения.

Напоминаем, в прошлом году в выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили горячую тему электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.