Сургут и Сургутский район соединит межмуниципальный тур

В Сургутском районе представили новый туристический маршрут ‒ «По следам первопроходцев». Этот межмуниципальный тур соединит Сургут и Сургутский район. Маршрут разработали специально для автомобилистов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Карта передвижений уже загружена на геолокационную платформу 2ГИС. На нее нанесены такие локации в Сургутском районе, как туристическая тропа «ЧелоВечность» на Барсовой горе, база отдыха «Валикас», Лянторский этнографический музей и Русскинская, как туробъект. Сургут включил в маршрут историко-культурный центр «Старый Сургут», дом купца Г.С. Клепикова, исторический парк «Россия моя история – Югра» и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К.Салманова». В зависимости от выбранных точек посещения длина маршрута варьируется от 162 до 325 км. Проехать «По следам первопроходцев» также можно с помощью туроператора – туристско-визового центра «Наш мир», ‒ написал Андрей Трубецкой.

По его словам, в 2024 году муниципалитет посетило более 215 тысяч туристов, за пять лет ‒ свыше 850 тысяч человек. Самыми популярными местами были стойбища Кантеровых и Сопочиных, деревня Русскинская, туристическая тропа «ЧелоВечность» и Тундрино.