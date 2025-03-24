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В Сургутском районе проживает четыре тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера

Глава Сургутского района рассказал, как в муниципалитете сохраняют культурное наследие коренных жителей Югры

В Сургутском районе проживает четыре тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера
Фото: Андрей Трубецкой / vk.com

На территории Сургутского района проживает четыре тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них 2,5 тысячи жителей живут в стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы, а также охотой. Для сохранения культурного наследия коренных жителей Югры в муниципалитете ежегодно проводят национальные праздники, сообщил глава района Андрей Трубецкой на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

«Так, в Русскинской районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников состоится уже в 55 раз. Муниципалитет благоустроил в поселении национальную деревню на 150 млн рублей: построил Арт-парк, игровую зону «Йонтех», Событийную площадь и Этнодеревню. В последние годы Русскинская приросла спорткомплексом, крытым хоккейным кортом и молодежным центром. Развивать поселения и сохранять культуру и традиции КМНС помогают недропользователи», – написал Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Помимо этого, на Барсовой горе продолжается строительство масштабного туристического объекта – одноименного музейного комплекса. Ранее там обустроили туристическую тропу «ЧелоВечность» и установили интерактивные павильоны. В реализацию этого проекта уже вложили 260 млн рублей, из них 96% – средства района.

По словам Трубецкого, в 2024 году Сургутский район посетили 215 тысяч туристов.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 36, комментариев: 0
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