Бюджет на отлов и содержание бездомных собак в Сургуте вырос до 65 миллионов рублей

Количество бездомных собак в Сургуте снизилось на 50% с 2021 года, передает «OMEDIA!» со ссылкой на представителя сургутского отдела ветслужбы округа.

С начала 2025 года, в соответствии с изменениями в законодательстве, отловленных животных больше не выпускают обратно на улицы после чипирования. Сейчас в городских приютах содержится 750 собак.

«Животных бездомных стало меньше. Если вы посмотрите на улицы, то бегающих собак стало меньше, стай стало меньше. В основном сейчас на производственных базах, на промзонах, в гаражных кооперативах локализация таких стай. Но служба отлова всегда следит за миграцией таких животных и старается расформировать стаю, поймав, скажем так, вожака для того, чтобы они не собирались в стаи», – пояснил старший инспектор сургутского отдела государственного надзора ветеринарной службы Югры Александр Соломатин.

Для содержания всех отловленных животных городские власти дополнительно выделили шесть миллионов рублей, увеличив общий бюджет на отлов, стерилизацию и уход до 65 миллионов рублей. Это примерно по 200 рублей в день на одну собаку.