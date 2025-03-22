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В Сургуте более чем на 30 процентов выросла преступность. С чем связываете?
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С чем связан возросший на 33% уровень преступности в Сургуте – мнение читателей siapress.ru

Около 40% siapress.ru считают, что рост преступности в Сургуте связан со многими факторами

С чем связан возросший на 33% уровень преступности в Сургуте – мнение читателей siapress.ru
Фото: МВД Медиа, siapress.ru

В 2024 году в Сургуте зарегистрировали 5 567 преступлений, что на 32,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете начальника УМВД по Сургуту, опубликованном на сайте городской думы.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди свои читателей, чтобы узнать, с чем, по их мнению, связан возросший уровень преступности в городе.

В настоящий момент на сайте проголосовали 99 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (40,4%) считают, что увеличение числа преступлений связано с прибывающим населением из других регионов и ближнего зарубежья. С общей ситуацией в стране рост преступности связывают 15,2% участников, а 7,1% считают, что дело в плохой работе полиции. В то же время 37,4% опрошенных отметили, что причиной является совокупность всех перечисленных факторов.

Аналогичный опрос в телеграм-канале siapress.ru показал схожие результаты.

Из 66 проголосовавших 44% также указали на комбинацию нескольких факторов, 36% связывают ситуацию с миграцией, 14% – с общей ситуацией в стране, лишь 1% участников видит проблему в работе полиции. 5% опрошенных затруднились с ответом.

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Сегодня в 16:30, просмотров: 184, комментариев: 0
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