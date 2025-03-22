Мечеть на Черном мысу в Сургуте приостановила работу из-за нарушений

В Сургуте мечеть на Черном мысу приостановила работу из-за выявленных нарушений безопасности. Об этом сообщил «Вестник Сургутского района» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, мечеть по адресу Сосновая, 43/2 не оборудована системой сигнализации, пожарной безопасности и видеонаблюдением. Для устранения этих недостатков требуется 550 тысяч рублей.

Информацию о закрытии подтвердил имам сургутской мечети Рустам хазрат Мухитов. По его словам, ситуация вскоре будет исправлена.

«Это наша вина, вина духовного управления. Своевременно не устранили недостатки. На днях все необходимое установим», – заявил он.

Отметим, что мечеть на Черном мысу еще официально не введена в эксплуатацию.