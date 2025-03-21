Депутаты Сургута заслушали доклад о результатах деятельности УМВД за 2024 год

В полиции Сургута начался острый кадровый голод, что отрицательно сказывается на раскрываемости преступлений. В настоящее время в городском управлении МВД не хватает 185 сотрудников, сообщил начальник управления, подполковник полиции Александр Панченко на заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«Одной из основных причин увеличения некомплекта является неудовлетворительная организация профилактической работы и незаинтересованность руководителей в комплектовании своих подразделений», ‒ рассказал Панченко.

В течение 2024 года некомплект увеличился на 14%. В свою очередь число желающих работать в полиции снизилось на 15,8%. На сегодняшний день в штате городского УМВД ‒ 1 525 человек, из них 1 304 аттестованных сотрудников.

По мнению Александр Панченко, нехватка кадров напрямую влияет на качество работы полиции. Он также отметил высокую нагрузку на следователей: «В производстве следствия находилось на 70% больше уголовных дел (4 923), соответственно нагрузка на одного следственного сотрудника возросла и составила 54,7».

Так, в 2024 году количество зарегистрированных преступлений в Сургуте увеличилось почти на 33%. На это негативно повлияли преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ). Между тем, в городе на 30% снизилось число разбойных нападений и убийств и на 16% ‒ вымогательств.

Депутаты Сургута приняли доклад начальника УМВД, но озвучили несколько вопросов, которые волнуют горожан. Так, Алексей Кучин обратил внимание на летние кафе, которые могут нанести ущерб комфорту жителей домов, в которых находятся эти заведения или близлежащих домов. Депутат попросил своевременно и активно реагировать на обращения жителей по поводу нарушений со стороны таких объектов.

В свою очередь депутат Дмитрий Нечепуренко попросил начальника УМВД разобраться с автомобилями, которые припаркованы под запрещающими знаками. Оказалось, их долгое время не убирают с территории из-за нехватки эвакуаторов.

Помимо этого, Дмитрий Нечепуренко согласился с просьбой Алексея Кучина по поводу бдительности к летним кафе. Он также отметил, что полиция должна уделить внимание тому, как соблюдается общественный порядок в этих заведениях в позднее время.