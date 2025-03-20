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В Сургуте число депортированных мигрантов выросло в два раза

За год из Сургута выдворили 448 мигрантов

В Сургуте число депортированных мигрантов выросло в два раза
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2024 году полиция Сургута направила в суд 535 дел, по итогам которых 448 мигрантов были депортированы из России. Число выдворенных иностранцев выросло на 93% по сравнению с 2022 годом. Об этом в городской думе сообщил начальник УМВД Сургута Александр Панченко, передает «Сургутская трибуна».

«В целом главный полицейский заявил, что за год в Сургуте на 16 % снизилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и трудовыми мигрантами, - полиция возбудила 114 дел. Примечательно, что при снижении преступности среди мигрантов, число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, выросло на 9 % – это 99 иностранцев», – передают в источнике.

Александр Панченко также привел примечательный факт: пять нелегалов каким-то образом умудрились совершить 28 преступлений.

Всего за год в Сургуте на миграционный учет поставили 57 684 человека. Полиция выявила семь случаев организации незаконной миграции и раскрыла 151 преступление, связанное с нарушением миграционного законодательства.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 126, комментариев: 0
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