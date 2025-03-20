В Центре охраны материнства и детства Сургута спасли жизнь недоношенного малыша

В октябре 2024 года в Центре охраны материнства и детства Сургута спасли жизнь недоношенного мальчика, который родился на 26 неделе гестации. Его вес был всего 860 грамм, а рост ‒ 35 см. Из-за незрелости организма ребенок не мог самостоятельно дышать, поэтому его подключили к аппарату ИВЛ и госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации для детей. Там он находился 79 дней, сообщает Депздрав ХМАО.

«К сожалению, помимо бронхолегочной дисплазии, у мальчика был диагностирован целый ряд заболеваний, типичных для недоношенных детей: пролиферативная ретинопатия, анемия, врожденный гидронефроз пиелоэктазия (расширение почечных лоханок), ЦМВ-инфекция, бактериальная инфекция, и недостаточность мышечного тонуса. Для стабилизации состояния новорожденному была проведена антибактериальная терапия», ‒ указали в сообщении.

Особое внимание уделили его зрению: для устранения слепоты врачи-офтальмологи Центра выполнили лазерную коагуляцию сетчатки глаз.

«После первого этапа выхаживания в реанимации малыша перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Здесь он провел еще чуть больше месяца, получая всю необходимую высококвалифицированную неонатальную помощь», ‒ сообщает источник.

К тому времени ребенок набрал почти 1 800 грамм и подрос на семь сантиметров. Однако, его состояние все еще оценивалось как тяжелое: он плохо ел и питался через зонд.

«Благодаря высокому профессионализму, неустанному труду и невероятной чуткости медицинских специалистов Центра, состояние малыша начало улучшаться. В отделение медицинской реабилитации он поступил уже в стабильном состоянии, самостоятельно дышал и принимал пищу», ‒ добавил Депздрав ХМАО.

Всего в Центре ребенок провел около 140 дней. На момент выписки его вес достиг 3 962 грамма, а рост ‒ 49,5 сантиметров. Сейчас малыш находится в удовлетворительном состоянии.