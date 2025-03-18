Сургутский район рассчитывает на поддержку 16 культурных проектов

Сургутский район стал одним из лидеров Югры по активности участия в конкурсе президентского Фонда культурных инициатив. В общей сложности 16 проектов, представленных индивидуальными предпринимателями, общественными организациями и муниципальными учреждениями, рассчитывают на финансирование в размере более 27,6 млн рублей, написал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Представлены инициативы в области культуры, искусства и креативных индустрий. Самым востребованным для Сургутского района стало направление «Культурный код». Так, лянторская певица Вера Кондратьева предлагает систему продвижения молодых исполнителей из числа коренных малочисленных народов Севера. В Федоровском хотят сформировать интерактивное пространство для изучения истории России «Пятая четверть». Также среди проектов ‒ создание VR-театра в Лянторской СОШ №7, оборудование аллеи «Лавочки дружбы народов» в Ляминой и арт-пространства «Переулки писателей» в Белом Яре», ‒ указал глава Сургутского района.

Сейчас все предложения находятся на экспертизе. Итоги конкурса объявят в мае текущего года.