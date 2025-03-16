Около 400 человек приехали в Сургутский район на праздник коренных народов Югры

Вчера, 15 марта, в Сургутском районе прошли первые мероприятия по сохранению культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера. Национальные праздники прошли сразу в двух поселениях – в Тром-Агане и Нижнесортымском, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Побывал на Дне оленевода в Тром-Агане. Всего его гостями и участниками стали порядка 400 человек. Они приехали из Ульт-Ягуна, Русскинской, Угута, Федоровского и Когалыма. Представители КМНС собрались ради участия в соревнованиях по национальным видам спорта. Женщины состязались в перетягивании палки, прыжках с места. Мужчины – метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты, национальной борьбе», – написал Трубецкой.

Помимо этого, в поселении прошли гонки на оленьих упряжках, конкурсы, в том числе на лучший национальный костюм, и также ярмарка.

«День рыбака и оленевода сегодня также прошел в Нижнесортымском. Уже через неделю, 22 марта, в Русскинской состоится масштабный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Подготовка к празднику сейчас идет полным ходом. Главные участники национальных праздников – представители коренных малочисленных народов Севера», – добавил глава Сургутского района.

По его словам, в муниципалитете более 3,5 тысячи жителей из числа коренных малочисленных народов Севера. Из них 2,5 тысячи человек живут на стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой.