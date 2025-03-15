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​В парке «За Саймой» в Сургуте проложат тротуар за 50 млн рублей

Летом в Сургуте продолжат благоустройство парка «За Саймой»

​В парке «За Саймой» в Сургуте проложат тротуар за 50 млн рублей
Фото: администрация Сургута / vk.com

Власти Сургута продолжат работы по благоустройству парка «За Саймой». Сейчас мэрия ищет подрядчика, который проложит тротуар за 50 млн рублей, сообщает издание Муксун.fm.

«Власти Сургута объявили аукцион на благоустройство парка «За Саймой» (второй этап). Всего подрядчику готовы заплатить 51,2 млн рублей. Сроки исполнения работ: с июня по конец сентября текущего года», – пишет издание.

Во второй этап войдет: обустройство тротуара, электронная стела, скамьи (малые архитектурные формы) и указатель направления.

«Согласно смете, с учетом НДС и коэффициента-дефлятора, большего всего средств уйдет на непосредственное оборудование тротуаров – 45,5 млн рублей, остальное – на подготовительные работы и утилизацию», – добавили в сообщении.

В документе также указали, что озеленение, другие строительные и архитектурные работы, а также установка малых архитектурных форм (МАФ) будут выполнены по отдельному контракту.


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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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