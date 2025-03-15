В сквере «Старожилов Сургута» и парке «За Саймой» появились кормушки, изготовленные заключенными

В зеленых зонах Сургута разместят 15 новых кормушек и шесть скворечников. Первые из них уже появились в сквере «Старожилов Сургута» и парке «За Саймой». Изготовили их осужденные исправительной колонии №11, сообщает администрация города.

«Уголовная исполнительная-система – часть города и округа, поэтому мы не можем находиться в стороне от всех процессов, которые происходят здесь. Многие могли заметить, что в Сургуте все делают для людей. Сколько прекрасных парковых зон есть городе, поэтому мы решили внести свой вклад в развитие и благоустройство Сургута», – сказал начальник УФСИН по ХМАО-Югре Владимир Дранишников.

В установке деревянных конструкций приняли участие сургутские школьники, активисты движения детей и молодежи «Движение Первых».

«Приятно видеть, как активно ребята участвуют в экологических акциях. Прошлой осенью вместе с главой Сургута мы высадили саженцы рябины и сосны перед штабом нашего отделения. В этом году не планируем останавливаться. Первые кормушки уже повесили», – поделилась председатель отделения «Движения Первых» в Сургуте Ксения Наумочкина.

По словам специалистов МКУ «Лесопарковое хозяйство», кормушки и скворечники устанавливаются с помощью специального крепления, которое не повреждает кору деревьев. Остальные домики для птиц и белок появятся в скверах и парках Сургута в ближайшее время.