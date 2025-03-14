Художница из Санкт-Петербурга похвалила Сургут и гостеприимство местных жителей

Художница из Санкт-Петербурга Мария Сусаренко, чья выставка «В бесконечности городов» откроется 14 марта в галерее «Стерх», поделилась своими впечатлениями о Сургуте в эфире siapress.ru.

Несмотря на ожидание сурового холода, погода в городе приятно удивила гостью.

«Я переживала, что будет очень холодно. Я смотрела перед этим прогноз погоды, но нам повезло. Я думаю, что мы привезли из Санкт-Петербурга тепло», – поделилась Мария.

Она отметила уютную атмосферу Сургута, а также гостеприимность местных жителей. За время пребывания в Сургуте Мария успела пообщаться с кураторами галереи «Стерх» и оценить выставочное пространство.

«Мы посмотрели выставку, все очень здорово. Я очень счастлива», – добавила она.

Что ждет сургутян на выставке «В бесконечности городов» – читайте на нашем сайте.