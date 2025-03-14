В «Стерхе» откроется выставка петербургской художницы Марии Сусаренко

Сегодня, 14 марта, в галерее «Стерх» откроется выставка «В бесконечности городов», посвященная оригинальной графике художницы из Санкт-Петербурга Марии Сусаренко. В ее работах архитектурные образы переплетаются с мифологическими мотивами, а городской мир предстает в стиле растительного модерна и сказочных декораций.

Как отмечает сама художница в эфире siapress.ru, ее работы охватывают период с 2017 по 2025 год, что позволяет проследить изменения в творческом стиле автора.

«На выставке будет представлена архитектурная графика и несколько работ на тему мифологии и космоса. Можно будет заметить, как меняется мой стиль: от несколько упрощенного к более сложному», – рассказывает Мария.

Художница передает свое представление об архитектуре разных стран, создавая визуальный тур по местам, в которых людям хочется побывать.

«Я в этих картинах показываю свое представление и ощущение о них, хоть я и не везде была среди городов, которые представлены на выставке», – отмечает Мария.

Особое место в «Стерхе» займет Санкт-Петербург – город, который стал родным для художницы: «Будет много Петербурга, я в нем живу с 18 лет. Поэтому, можно будет прочувствовать атмосферу этого города».

Выставка продлится до 25 мая, а открытие состоится 14 марта в 17:00.