ГТС выплатит 260 тысяч рублей сургутянину, который повредил свой автомобиль из-за открытого люка

Житель Сургута взыскал с ГТС более 300 тысяч рублей за испорченную машину. Инцидент произошел на улице Губкина, когда мужчина при парковке наехал на неогороженную железную конструкцию смотрового люка, сообщает пресс-служба объединенной системы судов Югры.

«Автомобиль получил механические повреждения. Люк находился в эксплуатационной ответственности ответчика, который не обеспечил надлежащего его содержания. Просил установить вину ответчика в ДТП, взыскать сумму материального ущерба в размере 258 300 рублей, судебные расходы в размере 72 535 рублей. В судебном заседании представитель ответчика признал, что повреждение автомобиля произошло по вине ответчика», ‒ указал источник.

Суд обязал предприятие выплатить компенсацию 258 300 рублей и судебные расходы в размере 75 070 рублей.