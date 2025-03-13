Дачникам Сургутского района станет доступно больше электроэнергии

СГЭС продолжают строительство подстанции «Победит» 35/6 кВ мощностью 20 МВА, которая обеспечит дачников Сургутского района бесперебойным электричеством. В начале марта энергетики подготовили площадку и забили первые сваи. Запуск новой подстанции запланировали на четвертый квартал 2025 года. В ее строительство инвестировали 227 млн рублей, сообщает пресс-служба СГЭС.

«Компания продолжает вести системную работу в СОНТ города и района, направляет существенные инвестиции в модернизацию инфраструктуры для них. Новый центр питания повысит качество электроснабжения, создаст резерв для покрытия возросшего потребления электроэнергии в крупнейших кооперативах сургутского района, где насчитывается больше шести тысяч домовладений ‒ «Победит 1» и «Победит 2», ‒ отметил руководитель СГЭС Виталий Пак.

Помимо строительства новой подстанции, компания продолжает реконструкцию электросетей в дачных кооперативах Сургута. В текущем году работы проведут в девяти СОНТ города. Энергетики заменят старые электроустановки, смонтируют новые воздушные линии и переведут дачников на «умный» автоматизированный учет.