Система «Дозор» возобновит работу по фиксации нарушений содержания фасадов зданий Сургута

В Сургуте с 1 апреля система «Дозор» начнет фиксировать нарушения содержания фасадов зданий. Все граффити и другие изображения на строениях и сооружениях должны быть согласованы с администрацией города.

«В обязанности владельцев сооружений входит регулярная очистка зданий и ограждений от загрязнений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, информации с ссылками на интернет-ресурсы и мессенджеры, запрещенные на территории Российской Федерации. <…> Напоминаем, что за непринятие мер по очистке надписей, рисунков и объявлений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 20 тыс. рублей», ‒ сообщает пресс-служба мэрии Сургута.

В октябре прошлого года система «Дозор» зафиксировала в Сургуте 150 нарушений правил благоустройства в части неудовлетворительного содержания фасадов зданий.