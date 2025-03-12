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​С 1 апреля в Сургуте начнут фиксировать нарушения содержания фасадов зданий

Система «Дозор» возобновит работу по фиксации нарушений содержания фасадов зданий Сургута

​С 1 апреля в Сургуте начнут фиксировать нарушения содержания фасадов зданий
Фото: администрация Сургута / vk.com

В Сургуте с 1 апреля система «Дозор» начнет фиксировать нарушения содержания фасадов зданий. Все граффити и другие изображения на строениях и сооружениях должны быть согласованы с администрацией города.

«В обязанности владельцев сооружений входит регулярная очистка зданий и ограждений от загрязнений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, информации с ссылками на интернет-ресурсы и мессенджеры, запрещенные на территории Российской Федерации. <…> Напоминаем, что за непринятие мер по очистке надписей, рисунков и объявлений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 20 тыс. рублей», ‒ сообщает пресс-служба мэрии Сургута.

В октябре прошлого года система «Дозор» зафиксировала в Сургуте 150 нарушений правил благоустройства в части неудовлетворительного содержания фасадов зданий.


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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              NULL
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            [1]=>
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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      }
    }
  }
}
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