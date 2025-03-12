L'oreal отзывает крем La Roche-Posay, но он остается на полках сургутских аптек

В популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay Effaclar Duo обнаружили превышение допустимого уровня бензола – токсичного вещества, способного вызывать лейкемию и другие заболевания крови. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Владеющая брендом компания L'oreal заявила, что следы бензола нашли только в одной партии крема. Однако производитель принял решение полностью изъять продукт из розничной торговли. В компании также сообщили, что Effaclar Duo вернется на рынок только после изменения формулы, над которой работают с прошлого года.

Опасность крема связана с его основным компонентом – бензоил пероксидом. Это вещество уничтожает бактерии и помогает бороться с воспалениями, но при нагревании может превращаться в бензол. Это вещество содержится в табачном дыме и бензине, а при попадании в организм в больших количествах может вызывать тяжелые заболевания крови и смерть.

Корреспондент siapress.ru обратился в сургутские аптеки, чтобы узнать, остался ли опасный крем в продаже. В «Планете здоровья» оперативный комментарий не дали, но на сайте видно, что такая продукция продается в Сургуте и есть почти во всех магазинах сети.

В аптеке «Алоэ» отметили: «Первый раз слышу про то, что в них обнаружены канцерогены. У нас этот крем есть в наличии. Если окажется, что это правда – у нас заведующая будет этим заниматься».

В то же время в аптеках «Фармленд» и «Фармакопейка» также подтвердили наличие в продаже опасного крема.