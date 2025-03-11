В Сургутском районе прошли региональные соревнования по художественной гимнастике

С 28 февраля по 2 марта в Сургутском районе проходили региональные соревнования по художественной гимнастике «Северянка». В нем приняли участие ученицы МАУ ДО «Спортивная школа №2», говорится на сайте администрации района.
«Это мероприятие стало традиционным и ежегодно собирает более 300 спортсменок со всего Уральского федерального округа, создавая атмосферу здоровой конкуренции и спортивного духа», ‒ сообщили в управлении спорта администрации Сургутского района.
Юные гимнастки продемонстрировали отличные результаты и завоевали призовые места в различных категориях:
Второе место ‒ команда «Созвездие»;
Второе место ‒ команда «Кристалл»;
Третье место ‒ команда «Метелица»;
Третье место ‒ команда «Северное сияние».
В индивидуальных выступлениях:
Первое место ‒ трио «Метелица 2011»;
Второе место ‒ трио «Метелица 2012»;
Второе место ‒ трио «Северное сияние».
На сайте администрации Сургутского района отметили, что отличные результаты гимнасток стали возможны благодаря упорным тренировкам, настойчивости, командному духу и тренеру Анне Святогор.