В Сургутском районе прошли региональные соревнования по художественной гимнастике

С 28 февраля по 2 марта в Сургутском районе проходили региональные соревнования по художественной гимнастике «Северянка». В нем приняли участие ученицы МАУ ДО «Спортивная школа №2», говорится на сайте администрации района.

«Это мероприятие стало традиционным и ежегодно собирает более 300 спортсменок со всего Уральского федерального округа, создавая атмосферу здоровой конкуренции и спортивного духа», ‒ сообщили в управлении спорта администрации Сургутского района.

Юные гимнастки продемонстрировали отличные результаты и завоевали призовые места в различных категориях:

Второе место ‒ команда «Созвездие»;

Второе место ‒ команда «Кристалл»;

Третье место ‒ команда «Метелица»;

Третье место ‒ команда «Северное сияние».

В индивидуальных выступлениях:

Первое место ‒ трио «Метелица 2011»;

Второе место ‒ трио «Метелица 2012»;

Второе место ‒ трио «Северное сияние».

На сайте администрации Сургутского района отметили, что отличные результаты гимнасток стали возможны благодаря упорным тренировкам, настойчивости, командному духу и тренеру Анне Святогор.