Оленеводы Сургутского района представили гостям «Духа огня» колорит югорской земли

На XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» оленеводы Сургутского района показали гостям колорит югорской земли. Об этом говорится на сайте администрации муниципалитета.

«Буквально на днях завершился «Дух огня». На это мероприятие были направлены наши представители коренных малочисленных народов Севера для знакомства жителей и гостей, которые приезжали в округ. Гости смогли покататься на оленях, посетить чумы, узнать о культуре наших народов от самих ханты. Это уникальная для многих возможность», ‒ рассказал начальник отдела по работе с национальными объединениями и коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского района Олег Стипанюк.

Представителями коренных малочисленных народов Севера Сургутского района выступили семейные пары Юрий и Наталья Сопочины, Виталий и Светлана Сопочины. Они организовали для все желающих катание на оленьих упряжках по местным красотам. Эту зимнюю забаву оценил актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, ведущий цикла фильмов «Следствие вели…» на канале НТВ Леонид Каневский.

«Югра успела стать домом для зажигательных, творческих и невероятно талантливый людей со всего мира. В этом году фестиваль сумел объединить более 17 000 человек, за это время многие из них смогли не просто погрузиться в мир кино, но и найти настоящих друзей под эгидой искусства», – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Ранее мы писали, что Международный фестиваль «Дух огня» привлек в три раза больше зарубежных гостей, чем год назад. Особенно активными стали гости из Китая, Южной Кореи, Индии, Казахстана, Нидерландов и Таиланда.