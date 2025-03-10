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В Сургутском районе столкнулись две иномарки – три человека пострадали

На трассе «Сургут – Нижневартовск» произошло ДТП с тремя пострадавшими

В Сургутском районе столкнулись две иномарки – три человека пострадали
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 8 марта, на трассе «Сургут – Нижневартовск» 21-летний водитель «Ford» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Toyota». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«8 марта 2025 года около 20:05 на 19 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе, 21-летний водитель «Ford», по предварительным данным, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», где допустил столкновение со встречным автомобилем «Toyota», под управлением 29-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии оба водителя и пассажир Ford получили травмы.

За выходные на дорогах округа зарегистрировали три ДТП – пять человек получили травмы, в том числе два ребенка.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 125, комментариев: 0
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