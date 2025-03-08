Глава Сургутского района рассказал, что предложили на конкурс инициативных проектов

Сургутский район подал девять проектов на региональный конкурс инициативных проектов 2025 года. Впервые среди заявок представлены предложения по благоустройству. Общая стоимость проектов составляет 78 млн рублей, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Авторы проекта «Инженеры будущего» предлагают создать технокружки на базе «Кванториума» в Белом Яре, Федоровском, Лянторе, Нижнесортымском и Солнечном. В пяти населенных пунктах хотят запустить творческие студии в рамках «Азбуки креативных пространств». Вязать теплые вещи для участников СВО в трех дальних поселениях намерены авторы проекта «Одеваем добро». В рамках «Острова неограниченных возможностей «СпортГрад» планируется создать веревочный парк в Лянторе. Фестиваль «Цифровой РайON» проведут в Белом Яре в случае победы одноименного проекта. Детские площадки в Барсово могут появиться в рамках инициативы по благоустройству. Еще одна площадка – в Локосово благодаря проекту «Развлекательный городок». Проекты «Лянторская ZAстава» и «Разрешите обратиться» направлены на создание в Лянторе военно-патриотической площадки», – говорится в публикации.

Голосование за инициативные проекты пройдет с 22 февраля по 26 марта на сайте регионального конкурса. Итоги объявят 31 марта. Принять участие в голосовании может каждый житель района.

С 2019 года в Сургутском районе реализовали 44 инициативных проекта на сумму 237 млн рублей, из них 78 млн рублей выделили на 15 проектов из окружного бюджета.