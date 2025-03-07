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Штрафы за плохую уборку снега в Сургуте превысили 250 тысяч рублей

Коммунальщиков Сургута оштрафовали за плохо убранный снег

Штрафы за плохую уборку снега в Сургуте превысили 250 тысяч рублей
Фото: siapress.ru

В Сургуте с начала зимнего сезона штрафы за несвоевременную или некачественную уборку снега и наледи превысили 250 тысяч рублей. Нарушения выявляют сотрудники контрольного управления администрации во время регулярных инспекций, сообщила городская мэрия в своем телеграм-канале.

«Штрафы выписаны руководителям коммерческих организаций за несвоевременную или некачественную уборку снега и наледи, в том числе на парковках торговых центров и офисных зданий. Штрафы за несвоевременную или некачественную уборку снега и наледи варьируются от 10 до 50 тысяч рублей», – передают в источнике.

В этом году для контроля за снежными завалами на коммерческих и придомовых территориях начали использовать систему «Дозор», которая фиксирует нарушения в дневное время по утвержденному плану и маршруту.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 79, комментариев: 0
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