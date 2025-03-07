Памятные даты, о которых нельзя забывать, по мнению сургутян

Супруги в Сургуте по-разному относятся к поздравлениям с важными датами, но одно очевидно: 8 Марта, День рождения и годовщина свадьбы − праздники, забывать о которых не стоит. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob среди экономически активного населения города.

60% сургутских мужчин уверены, что жена расстроится, если ее не поздравят с Днем рождения. И судя по ответам женщин, каждая вторая (53%) действительно обидится.

25% мужчин считают, что поздравления с 8 Марта и в день свадьбы особенно важны для их жен. Среди женщин лишь 11% и 15% соответственно признались, что действительно переживают, если супруг забывает об этих датах.

День святого Валентина для сургутянок не так важен − большинство заявили, что не придают ему большого значения.

Оказалось, что женщины переоценивают значение годовщины свадьбы для мужей. Представительницы прекрасного пола уверены, что супругам этот день так же дорог, как и им. Однако сами мужчины обижаются в два раза реже, если поздравления не последовало.

При этом 39% опрошенных мужчин и 33% женщин утверждают, что не обижаются, если партнер забыл о важной дате. Но их вторые половины настроены скептически: по мнению женщин, не обратят внимания на отсутствие поздравлений только 28% мужчин, а сами мужчины уверены, что таких женщин всего 13%.