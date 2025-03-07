​Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович подарили сургутянам вечер хитов

В канун 8 Марта в Сургуте прошел яркий концерт народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской и популярной певицы Анастасии Тиханович. Артистки представили программу «Желаем Вам!», исполнив хиты, знакомые многим.
Зрители услышали «Завируху», «Морской прибой», «Счастливый случай», «Малиновку» и другие песни, которые на протяжении десятилетий остаются символами романтики и добра.
Фрагменты выступления прислали в редакцию siapress.ru благодарные зрители, впечатленные атмосферой концерта.
А уже 7 марта в Большом зале Сургутской филармонии состоится городской торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню. Подробности – в афише.