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​Школьник из Сургута поучаствовал в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»

Юный сургутянин стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!»

​Школьник из Сургута поучаствовал в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»
Фото: «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» начался четвертый сезон интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети своим умом зарабатывают реальные деньги. Участником первого выпуска стал 15-летний Константин Самыкин из Сургута.

Юноша является победителем интеллектуальной викторины «Три ратных поля России в Сургуте». Школьник увлекается естественными науками и литературой. Помимо этого, он участвовал в научно-практической конференции «Пересветовские чтения».

Выпуск с участием Константина Самыкина можно увидеть сегодня, 6 марта, на телеканале «Пятница!».


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Сегодня в 11:09, просмотров: 130, комментариев: 0
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