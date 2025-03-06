Юный сургутянин стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» начался четвертый сезон интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети своим умом зарабатывают реальные деньги. Участником первого выпуска стал 15-летний Константин Самыкин из Сургута.

Юноша является победителем интеллектуальной викторины «Три ратных поля России в Сургуте». Школьник увлекается естественными науками и литературой. Помимо этого, он участвовал в научно-практической конференции «Пересветовские чтения».

Выпуск с участием Константина Самыкина можно увидеть сегодня, 6 марта, на телеканале «Пятница!».