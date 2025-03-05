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​На новые автобусы для Сургута выделят 400 млн рублей

Из бюджета Югры выделили 400 млн рублей на закупку новых автобусов для Сургута

​На новые автобусы для Сургута выделят 400 млн рублей
Фото: Максим Слепов / vk.com

На покупку новых автобусов для Сургута выделили 400 млн рублей. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Югры. Об этом стало известно во время проведения парламентского часа в окружной думе. Подробностями поделился депутат Ринат Айсин, который представляет на региональном уровне интересы сургутян, передает издание СургутИнформ-ТВ.

«Я знаю, что городская администрация и окружное правительство достигли согласования и согласия о том, что новые автобусы будут приобретены. Деньги выделены. Нам об этом сообщил заместитель губернатора Азат Ислаев, курирующий данную сферу. В этом году с подвижным составом сургутского СПОПАТа будет все решено, и мы получим долгожданные автобусы для жителей нашего города», — сообщил депутат думы Югры Ринат Айсин.

По словам депутата, средства уже утвердили, теперь нужно ждать проведения конкурсных процедур. Технику закупят, о лизинге речи не идет.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 130, комментариев: 0
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