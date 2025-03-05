Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Белом Яре

В ХМАО готовится к открытию первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Она появится в Белом Яре Сургутского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Сургутский район активно развивает данное направление. В Белом Яре готовится к открытию первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Там будут реализованы программы по компьютерному и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию. Тренеры займутся подготовкой спортсменов для окружной сборной. Ранее Сургутский район уже принимал региональные соревнования и первенства уровня УрФО», – указал Андрей Трубецкой.

По словам главы Сургутского района, в создании всероссийских пособий по фиджитал- и компьютерному спорту участвует директор районного «Центра цифровых видов спорта» Артем Щепотьев. Он вошел в состав рабочей группы по разработке изданий и дистанционно участвует в совещаниях, которые проходят в Москве под руководством замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва Романа Гришина.