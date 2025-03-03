В Сургуте ученики 1-8 классов останутся на удаленке из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Сургуте учащиеся 1-8 классов останутся на дистанционном обучении до 10 марта включительно. Такое решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает администрация города.

Старшеклассники, которые готовятся к экзаменам, продолжат заниматься в очном режиме.

Напомним, школьников перевели на дистант с 26 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Власти рекомендуют родителям контролировать самочувствие школьников и при первых симптомах заболевания обращаться к врачам.