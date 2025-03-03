В начале 2025 года на одного жителя Сургута приходится 1,13 кв. м строящегося жилья

Сургут оказался на 45-м месте рейтинга российских городов по объемам строительства квартир в расчете на душу населения. Согласно исследованию РИА Новости, на начало 2025 года этот показатель в городе составил 1,13 кв. м на одного жителя.

Лидерами списка стали Краснодар и Тюмень, тогда как в конце рейтинга оказались Комсомольск-на-Амуре и Мурманск. В целом, по словам аналитиков, 2024 год для российского строительного рынка был успешным, хотя объемы ввода жилья немного снизились – в стране построено более 107,8 млн кв. м, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году.

По информации Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в начале 2025 года в России в многоквартирных домах строится свыше 110 млн кв. м жилья – это 2,3 млн квартир. При этом более трети всех строящихся объектов приходится на пять крупнейших городов страны, а половина строительства сосредоточена в 15 мегаполисах.

Ранее Югра оказалась в топ-10 регионов России по объему строительства.