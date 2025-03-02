Администрация Сургута обсуждает повышение цен на питание в школах

В администрации Сургута рассматривают вопрос о повышении родительской платы за питание в школах. Пока точные суммы не называются – сейчас ведутся расчеты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает Муксун.fm.

«Вопрос о повышении родительской платы за питание учащихся общеобразовательных учреждений находится на обсуждении. В настоящее время ведутся расчеты возможной стоимости», – передают в источнике.

В настоящий момент стоимость обедов для школьников варьируется от 44 до 140 рублей, а на питание детей из льготных категорий выделяют 430 рублей. Последний раз тарифы пересматривались в 2022 году.