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В Сургуте могут повысить плату за школьные обеды

Администрация Сургута обсуждает повышение цен на питание в школах

В Сургуте могут повысить плату за школьные обеды
Фото: siapress.ru

В администрации Сургута рассматривают вопрос о повышении родительской платы за питание в школах. Пока точные суммы не называются – сейчас ведутся расчеты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает Муксун.fm.

«Вопрос о повышении родительской платы за питание учащихся общеобразовательных учреждений находится на обсуждении. В настоящее время ведутся расчеты возможной стоимости», – передают в источнике.

В настоящий момент стоимость обедов для школьников варьируется от 44 до 140 рублей, а на питание детей из льготных категорий выделяют 430 рублей. Последний раз тарифы пересматривались в 2022 году.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 57, комментариев: 0
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