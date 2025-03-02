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Ozon построит склад в Сургуте в этом году

Ozon откроет в Сургуте собственный склад для ускорения доставки

Ozon построит склад в Сургуте в этом году
Фото: РБК

Маркетплейс Ozon планирует открыть собственный склад в Сургуте к концу 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает NEFT.

«Видим растущий спрос на услуги Ozon в регионе. Поэтому планируем открыть новый склад и расширяем сеть пунктов выдачи заказов. Склад в Сургуте хотим запустить в конце 2025 года», – заявили представители маркетплейса.

Сейчас в Сургуте работают два сортировочных центра и более 190 пунктов выдачи заказов. Открытие склада позволит ускорить доставку товаров для жителей Югры, снизить затраты местных продавцов и создать дополнительные рабочие места.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 60, комментариев: 0
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