Ozon откроет в Сургуте собственный склад для ускорения доставки

Маркетплейс Ozon планирует открыть собственный склад в Сургуте к концу 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает NEFT.

«Видим растущий спрос на услуги Ozon в регионе. Поэтому планируем открыть новый склад и расширяем сеть пунктов выдачи заказов. Склад в Сургуте хотим запустить в конце 2025 года», – заявили представители маркетплейса.

Сейчас в Сургуте работают два сортировочных центра и более 190 пунктов выдачи заказов. Открытие склада позволит ускорить доставку товаров для жителей Югры, снизить затраты местных продавцов и создать дополнительные рабочие места.