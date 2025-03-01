13 пар молодоженов из Сургутского района узаконили брак в красивую дату

В Сургутском районе 13 пар молодоженов зарегистрировали свой брак в красивую дату – 25.02.2025. Восемь пар в отделе ЗАГС Сургутского района, две в Угуте, и по одной в Белом Яру, Федоровском и Барсово, говорится на сайте администрации Сургутского района.

«Сотрудники органов ЗАГС Сургутского района провели для влюбленных торжественные церемонии регистрации браков и поздравили новобрачных с созданием семьи», – рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.

Напомним, что в прошлом году восемь пар молодоженов из Сургутского района зарегистрировали свой брак в зеркальную дату – 24.07.2024.

Ранее мы писали, что в Сургуте 8 июля пройдет массовая регистрация брака – в День семьи, любви и верности. Торжественная церемония пройдет под открытым небом в сквере у Дворца торжеств.