Врачи Кардиоцентра Югры спасли жизнь пациенту из Барнаула

К аритмологам Окружного кардиологического диспансера в Сургуте обратился житель Барнаула, который с 2015 года жаловался на проблемы с сердцем. В этот раз врачи выявили у иногороднего пациента количество внеочередных сердечных сокращений, которое превышало допустимые показатели в 40 раз, говорится на сайте медучреждения.

«Заболевание давало о себе знать мучительными приступами. Пациент чувствовал паузы в работе сердца, трепыхания, замирания. Количество экстрасистол достигало 40 000, в то время, как у здорового человека они не возникают вовсе, а предельным пороговым значением является 1 000 экстрасистол. Данная клиническая картина является прямым показанием для проведения радиочастотной абляции. Пациент незамедлительно вылетел в Сургут и в тот же день был прооперирован», – отметил заместитель главврача по медицинской части ОКД, главный внештатный аритмолог департамента здравоохранения Югры Илья Силин.

Врачи выполнили пациенту радиочастотную абляцию. Уже спустя сутки после лечения мужчина отправился домой в Барнаул.