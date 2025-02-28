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​Китайские ученые обнаружили новый коронавирус у летучих мышей – может ли он быть опасен для сургутян?

В Сургуте COVID-19 уже стал сезонной инфекцией, но для некоторых групп все еще опасен

​Китайские ученые обнаружили новый коронавирус у летучих мышей – может ли он быть опасен для сургутян?
Фото: ru.freepik.com

Китайские вирусологи выявили новый коронавирус HKU5-CoV-2, обнаруженный у летучих мышей. Он способен инфицировать человека через рецептор ACE2 – тот же механизм, что используется COVID-19. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По словам ученых, новый вирус может передаваться человеку напрямую или через промежуточных хозяев. Однако специалисты подчеркивают, что пока нет оснований для паники – риск распространения HKU5-CoV-2 среди людей требует «более тщательного исследования».

Тем временем в Сургуте коронавирус давно вошел в число сезонных респираторных заболеваний, сообщила начальник городского управления Роспотребнадзора Елена Пинженина.

«Есть эффективные методы лечения, мы прошли этап массовой иммунизации против коронавируса. Но можно ли считать, что он больше не представляет опасности? Конечно же, если речь идет о ребенке до года, пожилом человеке старше 65 лет или пациенте с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, дыхательной системы, онкологией, эндокринными патологиями — любой вирус, любой возбудитель может представлять угрозу. Будь то коронавирус или, например, метапневмовирусная инфекция. Для групп риска такие инфекции могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и привести к осложнениям. Поэтому бдительность не должна ослабевать. Если появились признаки респираторного заболевания, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу», − рассказала siapress.ru Елена Пинженина.

Согласно данным Роспотребнадзора Югры, за неделю с 17 по 23 февраля заболеваемость COVID-19 снизилась до 2,3 случаев на 100 тысяч населения. В подавляющем большинстве случаев – 94,7% – инфекция протекала в форме ОРВИ. Заболевшие зарегистрированы в 15 муниципалитетах региона, а самые высокие показатели зафиксированы в Ханты-Мансийском районе.

Напоминаем, ранее в Сургуте ученики с 1 по 8 классы перешли на дистанционное обучение.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 60, комментариев: 0
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