ГАИ Ямала сообщила о смертельном ДТП с участием трех автомобилей

Накануне, 25 февраля, на 322-м километре трассы «Сургут – Салехард» произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«25.02.2025 года, около 16 часов, на 322 км а/д «Сургут-Салехард», водитель а/м «Freightliner» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении а/м «Газ», в результате чего допустил столкновение, от чего а/м «Газ» по инерции выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с а/м «Камаз», – передают в источнике.

В результате аварии водитель автомобиля «Газ» погиб на месте.