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На трассе «Сургут – Салехард» в массовом ДТП погиб водитель

ГАИ Ямала сообщила о смертельном ДТП с участием трех автомобилей

На трассе «Сургут – Салехард» в массовом ДТП погиб водитель
Фото: t.me/gibdd89

Накануне, 25 февраля, на 322-м километре трассы «Сургут – Салехард» произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«25.02.2025 года, около 16 часов, на 322 км а/д «Сургут-Салехард», водитель а/м «Freightliner» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении а/м «Газ», в результате чего допустил столкновение, от чего а/м «Газ» по инерции выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с а/м «Камаз», – передают в источнике.

В результате аварии водитель автомобиля «Газ» погиб на месте.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 189, комментариев: 0
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