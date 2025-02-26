В Лянторе столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя

Накануне, 25 февраля, в Лянторе 51-летний водитель «Suzuki» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Ravon». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«25 февраля около 12:05 в городе Лянтор, 51-летний водитель «Suzuki», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ravon», под управлением 20-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии пострадали оба водителя.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, три человека получили травмы.