16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,6318   EUR  90,9403  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?

Да, Газманов это заслуживает 3.6%

Нет, Газманову надо заплатить от бюджета гораздо меньше 13.3%

Нет, Газманов должен зарабатывать коммерческим образом 80.7%

Не знаю 2.4%

Всего голосов: 166

Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?

Да 48.2%

Нет 43.2%

Не знаю 8.6%

Всего голосов: 139

Комментировать
0
Больше опросов

В Сургутском районе произошло ДТП с пострадавшими

В Лянторе столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя

В Сургутском районе произошло ДТП с пострадавшими
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 25 февраля, в Лянторе 51-летний водитель «Suzuki» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Ravon». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«25 февраля около 12:05 в городе Лянтор, 51-летний водитель «Suzuki», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ravon», под управлением 20-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии пострадали оба водителя.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, три человека получили травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:55, просмотров: 138, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школьников Сургута отправляют на дистант из-за всплеска ОРВИ 551
  2. ​В Сургуте 38 предпринимателей нарушили правила уборки снега 462
  3. ​Тюменская область усиливает защиту объектов ТЭК 447
  4. Сургутские родители пожаловались на волосы и пластик в школьной еде 429
  5. В России ввели новые дорожные знаки 426
  6. В Нижневартовске водителей автобусов обяжут проходить дополнительную стажировку 373
  7. В Лянторе построят площадку для юных любителей космоса 372
  8. ​В Тюмени обсудят особенности строительства быстровозводимых зданий в условиях Западной Сибири 371
  9. ​Перевозка школьников обойдется бюджету Сургута в 137 миллионов рублей 369
  10. ​В Тюменской области нарастят объемы газификации 365
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 10860
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 2712
  3. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2411
  4. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 2148
  5. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 2020
  6. ​Сургут отмечает день рождения 1591
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1538
  8. ​Решат ли проблему высоких платежек за электричество в ХМАО? В Госдуме пройдет большое совещание по тарифам 1493
  9. ​Инвестор рассказал о другой стороне конфликта со скандально известным в Сургуте ресторатором Гулякиным 1471
  10. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1466
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 10860
  2. Прекратите кормить мошенников! 7125
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 4025
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3943
  5. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3670
  6. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3518
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3380
  8. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3286
  9. ​Зачем Сургуту скверы 3180
  10. ​В России владельцам старых автомобилей грозят новые штрафы 3028

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика