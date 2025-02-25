Ученики с 1 по 8 классы переходят на дистанционное обучение в Сургуте

В Сургуте с 26 февраля школы переводят на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ученики с 1 по 8 классы временно перейдут на дистанционное обучение, а старшеклассники продолжат занятия в очном формате, но с соблюдением усиленных мер эпидемиологической безопасности. Об этом сообщила начальник городского управления Роспотребнадзора Елена Пинженина.

Карантинные меры распространяются на все общеобразовательные учреждения и будут действовать до особого распоряжения.

Решение о введении карантина связано с резким ростом числа заболевших среди детей до 16 лет. Власти рекомендуют родителям контролировать самочувствие школьников и при первых симптомах заболевания обращаться к врачам.