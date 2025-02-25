Ученики школы №25 в Сургуте находят в обедах волосы и куски перчаток

В Сургуте родители учеников школы №25 выразили недовольство качеством платного питания в учебном заведении. По их словам, порции стали меньше, еда невкусная, а в блюдах попадаются волосы и посторонние предметы, сообщает Муксун.fm.

По словам родителей, с ноября ситуация с питанием ухудшилась. Дети получают маленькие сосиски, пресные макароны и чай, причем компоты и соки в меню отсутствуют. В котлетах и пюре неоднократно находили волосы, а один ребенок обнаружил кусок пластиковой перчатки.

Родители также подчеркивают, что уже несут большие расходы на подготовку к ЕГЭ, оплату репетиторов и дополнительные занятия, но теперь вынуждены беспокоиться и о питании.

В администрации подтвердили, что на питание льготных категорий выделяется больше средств – двухразовое питание обходится в 430 рублей в день, тогда как стоимость обеда «платников» составляет 146 рублей. Это и объясняет разницу в меню. При этом в мэрии заявили, что питание, предоставляемое ученикам-платникам, соответствует всем требованиям.