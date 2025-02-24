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​В Сургуте участились пожары: с начала 2025 года погибли два человека

В Сургуте за два месяца произошло 59 пожаров: основная причина – человеческий фактор

​В Сургуте участились пожары: с начала 2025 года погибли два человека
Фото: администрация Сургута

С начала года в Сургуте произошло 59 пожаров – это на 9% больше, чем за тот же период в 2024 году. В жилом секторе зафиксировано 37 возгораний (год назад было 28), отмечает пресс-служба ОНДиПР по городу.

С 1 января по 23 февраля в огне погибли двое человек, тогда как год назад погибших не было. Травмированных − нет.

Чаще всего огонь вспыхивал в многоквартирных домах (21 случай), банях (8), садовых домах (3), хозпостройках (5) и транспорте (1).

Основные причины пожаров:

  • Неосторожное обращение с огнем – 42%.
  • Нарушение эксплуатации электрооборудования – 39%.
  • Нарушение правил устройства и эксплуатации печей, дымоходов – 13%.

В ОНДиПР призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Главные рекомендации – не курить в постели, не оставлять детей без присмотра и осторожно обращаться с открытым огнем.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 57, комментариев: 0
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