В Сургуте за два месяца произошло 59 пожаров: основная причина – человеческий фактор

С начала года в Сургуте произошло 59 пожаров – это на 9% больше, чем за тот же период в 2024 году. В жилом секторе зафиксировано 37 возгораний (год назад было 28), отмечает пресс-служба ОНДиПР по городу.
С 1 января по 23 февраля в огне погибли двое человек, тогда как год назад погибших не было. Травмированных − нет.
Чаще всего огонь вспыхивал в многоквартирных домах (21 случай), банях (8), садовых домах (3), хозпостройках (5) и транспорте (1).
Основные причины пожаров:
- Неосторожное обращение с огнем – 42%.
- Нарушение эксплуатации электрооборудования – 39%.
- Нарушение правил устройства и эксплуатации печей, дымоходов – 13%.
В ОНДиПР призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Главные рекомендации – не курить в постели, не оставлять детей без присмотра и осторожно обращаться с открытым огнем.