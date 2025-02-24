В Сургуте за два месяца произошло 59 пожаров: основная причина – человеческий фактор

С начала года в Сургуте произошло 59 пожаров – это на 9% больше, чем за тот же период в 2024 году. В жилом секторе зафиксировано 37 возгораний (год назад было 28), отмечает пресс-служба ОНДиПР по городу.

С 1 января по 23 февраля в огне погибли двое человек, тогда как год назад погибших не было. Травмированных − нет.

Чаще всего огонь вспыхивал в многоквартирных домах (21 случай), банях (8), садовых домах (3), хозпостройках (5) и транспорте (1).

Основные причины пожаров:

Неосторожное обращение с огнем – 42%.

Нарушение эксплуатации электрооборудования – 39%.

Нарушение правил устройства и эксплуатации печей, дымоходов – 13%.

В ОНДиПР призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Главные рекомендации – не курить в постели, не оставлять детей без присмотра и осторожно обращаться с открытым огнем.