Депутаты Думы Сургута не согласовали строительство дома из-за отсутствия школ, детсадов и дорог

Очередная многоэтажка в микрорайоне №30 не получит одобрения от депутатов Думы Сургута, пока застройщик не выполнит обещания по строительству школ, детских садов и дорог. Такое решение приняли на заседании комитета по городскому хозяйству.

Район, расположенный в восточной части Сургута в районе улиц Ивана Захарова, Иосифа Каролинского и Взлетной, активно застраивается последние 20 лет. Однако здесь до сих пор нет ни одного социального объекта и внутриквартальных дорог. Дети вынуждены ходить в школы соседних микрорайонов по неосвещенной грунтовой дороге, а зимой путь им освещают только фары проезжающих машин.

Администрация города планировала продать участок площадью 8,7 тысячи квадратных метров по стартовой цене 15 миллионов рублей, но депутаты выступили против. Они считают, что появление еще одного многоквартирного дома только ухудшит ситуацию.

«Насколько это безопасно? Кто будет отвечать, если что-то случится с ребенком? Дети идут по проезжей части, потому что освещение убрали после сноса последних балков. Знаю, что одинокая мама возит двух детей на санках до ближайшего детсада за два километра от дома. Я не считаю правильным и возможным поддержать предложение администрации. Нужно отложить этот вопрос до тех пор, пока не станет ясна ситуация со строительством социальных объектов», − высказалась депутат Дина Биглова-Фатова.

Ее поддержал депутат Алексей Кучин, который сам живет в этом микрорайоне. По его словам, власти годами обещают жителям школу, но вместо нее каждый раз появляется новый дом.

Депутат Богдан Гужва подтвердил, что школы здесь должны были появиться еще восемь лет назад, но застройщик так и не выполнил обязательства. Хотя договор на застройку микрорайона был подписан почти 20 лет назад, социальных объектов здесь по-прежнему нет, а их строительство, по последним данным, отложено как минимум до 2030 года.

Власти Сургута уже подали в суд иск против компании «Северные строительные технологии», чтобы обязать ее выполнить условия договора. В случае отказа мэрия может добиться изъятия земли и передачи ее другой компании.

Депутаты также предложили отказаться от точечной застройки микрорайона и разработать полноценный план развития территории. По словам директора департамента архитектуры Ивана Сорича, в ближайшие месяцы власти подготовят публичные слушания, где обсудят эту проблему с жителями, депутатами и застройщиком.