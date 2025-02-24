Правительство России отменило модернизацию двух блоков Сургутской ГРЭС

Правительство России приняло решение отложить обновление ряда электростанций, включая Сургутскую ГРЭС-1, где планировалась модернизация второго и двенадцатого энергоблоков. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Основная причина отмены модернизации − подорожание оборудования и сложности с финансированием из-за высокой ключевой ставки. В условиях дорогих кредитов реконструкция энергообъектов стала экономически невыгодной.

В Минэнерго заявили, что рассмотрят возможность возвращения к проекту после снижения ставки Центробанком.

Сургутская ГРЭС-1 не единственный объект, попавший под решение правительства. В список также вошли Автозаводская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2, Ярославские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Невинномысская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Томь-Усинская ГРЭС, Новосибирская ТЭЦ-3, Беловская ГРЭС, Нижнекамская ТЭЦ.

При этом работы на блоках №13 и №16 Сургутской ГРЭС-1 продолжатся и будут завершены в этом году.

Ранее стало известно, что в Сургуте отремонтируют крупнейшую ГРЭС России.