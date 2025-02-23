Сургутянка Екатерина Бежан завоевала седьмое золото на чемпионате России по муай-тай

Сургутянка Екатерина Бежан в седьмой раз завоевала золотую медаль на чемпионате России по муай-тай. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры в своей группе во «ВКонтакте».

«С радостью сообщаем, что Екатерина Бежан завоевала свою седьмую победу на чемпионате России по муай-тай, который сейчас проходит в Екатеринбурге. Эта знаменательная победа укрепляет ее статус одной из ведущих спортсменок в мире единоборств», – передают в источнике.

Спортсменка тренируется под руководством Ильи Гриненко.