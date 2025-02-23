В Сургуте ремонта требует 47,8% коммунальной инфраструктуры

В Сургуте 47,8% коммунальной инфраструктуры изношено. Несмотря на регулярный ремонт и обслуживание сетей, значительно снизить этот показатель пока не удается. Об этом говорится в публичном отчете главы города, сообщает «Сургутская трибуна».

«Город занимается ремонтом и обслуживанием сетей, удерживая их износ на уровне прежнего года, но этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию и снизить процент изношенных трубопроводов и канализационных коллекторов. Таким образом, износ не превышает процентов прошлых лет, однако его статистика не снижается.», – передают в источнике.

Напоминаем, ранее в Сургуте вскрыли новый асфальт ради ремонта теплосетей.