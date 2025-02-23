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В Сургуте изношена почти половина коммунальных сетей

В Сургуте ремонта требует 47,8% коммунальной инфраструктуры

В Сургуте изношена почти половина коммунальных сетей
Фото: siapress.ru

В Сургуте 47,8% коммунальной инфраструктуры изношено. Несмотря на регулярный ремонт и обслуживание сетей, значительно снизить этот показатель пока не удается. Об этом говорится в публичном отчете главы города, сообщает «Сургутская трибуна».

«Город занимается ремонтом и обслуживанием сетей, удерживая их износ на уровне прежнего года, но этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию и снизить процент изношенных трубопроводов и канализационных коллекторов. Таким образом, износ не превышает процентов прошлых лет, однако его статистика не снижается.», – передают в источнике.

Напоминаем, ранее в Сургуте вскрыли новый асфальт ради ремонта теплосетей.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 136, комментариев: 0
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