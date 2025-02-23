Приток мигрантов в Сургут замедлился, но население города продолжает расти

В 2024 году в Сургут приехало меньше мигрантов, чем годом ранее. Об этом стало известно из публичного отчета главы города, сообщает «Сургутская трибуна».

«Тенденция снижения уровня миграционного прироста определяется стабилизацией миграционных потоков на фоне завершения перестройки производственно-логистических цепочек в условиях адаптации рынка к новым условиям функционирования, а также изменениями в законодательстве, регулирующим данную сферу», – передают в источнике.

Несмотря на снижение темпов миграции, население Сургута продолжает расти – за год в городе стало на 9,1 тысячи человек больше. Сейчас в Сургуте проживают более 429,4 тысячи человек.