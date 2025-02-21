Сургутская ГРЭС-2 отмечает Юбилей – 40 лет с момента запуска первого энергоблока, который был включен в сеть ранним утром 23 февраля 1985 года. Этот день официально считается днем рождения станции.

Сегодня Сургутская ГРЭС-2 – это 5702 МВт установленной мощности. В том числе: два энергоблока ПГУ №7- 412 МВт и №8 - 410 МВт, 6 паросиловых энергоблоков мощностью от 810 до 830 МВт. Ее мощь и огромное экономическое и социальное значение – результат усилий строителей уникального энергетического предприятия и коллектива станции.

Сургутская ГРЭС-2 обеспечивает около 50% потребности в электроэнергии в ХМАО-Югре. ГРЭС первой из тепловых электростанций России выработала 1 триллион кВт*ч электроэнергии с момента пуска. Это только некоторые из наиболее известных цифр, характеризующих флагмана российской электроэнергетики.

Станция продолжает развиваться. Так, в рамках государственной программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод) по итогам конкурентных отборов в перечень объектов КОММод были включены все 6 паросиловых энергоблоков Сургутской ГРЭС-2. В 2021 – 2022 годах на Сургутской ГРЭС-2 был модернизирован энергоблок №1 ПСУ-830 МВт. Общая установленная мощность ГРЭС увеличилась на 20 МВт. В первом полугодии 2025 года завершится модернизация энергоблока №6 с аналогичным увеличением мощности по ее итогам. В мае 2025 года на Сургутской ГРЭС-2 приступят к модернизации энергоблока №4 со сроком ввода оборудования в конце текущего года. На прошедшем декабрьском отборе дан старт модернизации энергоблока №5. По итогам модернизации всех энергоблоков ПСУ на Сургутской ГРЭС-2 будет введено обновленное паросиловое и электротехническое оборудование. Ее установленная мощность достигнет 5 802 МВт (+120 МВт), тем самым ГРЭС подтвердит свой статус самой мощной тепловой электростанции в России.

Все достижения были бы невозможны без коллектива Сургутской ГРЭС-2, благодаря которому в домах сургутян есть тепло и свет, а промышленные предприятия Урала и Западной Сибири могут работать бесперебойно.

Поздравляем сотрудников Сургутской ГРЭС-2, ветеранов, всех коллег-энергетиков с этим важным событием! С Юбилеем, дорогие друзья!