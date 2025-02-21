Депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков рассказал о подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны

В Сургутском краеведческом музее прошла встреча «От Сургута до Берлина: Екатерина Желанова», организованная в рамках проекта «Солдат Отечества». Мероприятие было посвящено Екатерине Желановой — коренной сургутянке, участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда и отличнику здравоохранения СССР.

Екатерина Желанова родилась 23 октября 1923 года в поселении Тундрино Сургутского района. В 1937 году она переехала в Тобольск, где училась в медучилище. В 1941 году ее призвали на фронт, и она участвовала в освобождении Берлина. После войны Екатерина вернулась в Сургут в 1949 году и более пятидесяти лет проработала в медицинской сфере. В 2001 году ушла на пенсию.

Депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков в своем выступлении отметил важность героической судьбы Екатерины Желановой. Он также рассказал о создании медицинской службы в годы войны и о том, как советские медики стали одними из лучших в мире в оказании помощи раненым.

«Очень важно, что здесь присутствует молодежь. Я расскажу вам о работе медиков во время Великой Отечественной войны. Советский союз провел реорганизацию медицинской службы и создал одну из лучших в мире систем оказания помощи. Это заключалось в цифрах − процент выживших раненых был наивысшим», − отметил Рябчиков.

Историк по образованию, депутат в своем выступлении также погрузил молодежь в атмосферу военных лет, когда девушки ежедневно выполняли подвиг, спасая солдат с поля боя.

«Война − это не только бой, но и тяжелый труд в условиях грязи и антисанитарии. Девушкам, работавшим в медслужбе, нужно было не только оказывать помощь, но и оставаться людьми, соблюдать свою нравственную гигиену, не падать духом. Здесь не было разделения на мальчиков и девочек − все были бойцами», − добавил он.